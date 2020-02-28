Дело в перце: Лукашенко съязвил о поставках продуктов в РФ
Белорусский лидер Александр Лукашенко проблемы с допуском продуктов республики на российских рынок перевел в шутку. Он отпустил язвительный комментарий в адрес РФ, поручившись за качество отечественного продовольствия.
"Наверное, перца пересыпали в эту колбасу", – сострил Батька, отметив, что знает истинную причину, передает БЕЛТА.
По словам Александра Григорьевича, камнем преткновения в данном вопросе является конкуренция. Впрочем, в сторону России из уст президента соседней республики все чаще звучат резкие высказывания.
Так, накануне он заявил, что Москва заставляет Минск объединить экономические системы, противопоставив современную РФ страну времен Бориса Николаевича Ельцина. Россияне, к слову, в недоумении от выходок Лукашенко.
"России столько много разных проблем с разными странами, которые надо решать, а некоторые просто безотлагательно, как например с Турцией, с которой может начаться война, а Лукашенко о колбасе думает. И все его заботы только о взаимоотношениях с Россией. Путину бы его заботы", "Вот интересно, сколько ни читаю новостей о России, хотя бы раз в последнее время Путин упоминал Белоруссию или Лукашенко. Лукашенко, выступая в ЛЮБОЙ аудитории, по ЛЮБОЙ теме, обязательно кинет камень в Россию, россиян, Путина. Что это? Почему?" – Отреагировали на новость читатели RT.
Между тем причины нападок Батьки на Москву лежат на поверхности. Политолог Дмитрий Болкунец связал их с выборным для Лукашенко годом.
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