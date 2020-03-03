Коронавирус вмешался в политику

Из-за COVID-19 Москва и Токио отменили встречу по поводу безвизовых визитов японцев на Курилы. Встреча должна была состояться 12 марта, однако теперь, по данным агентства "Киодо", последующие переговоры решили вести через электронную почту.

Сообщается, что инициатива исходит от российской стороны, а встречу хотели провести в нашей стране. Переговоры касаются японцев, которые раньше проживали на Южных Курилах. План собирались согласовать с РФ в середине марта, однако теперь, в связи с распространением коронавируса, сроки могут сдвинуться.

По данным телеканала NHK, в Японии коронавирусом заразились около тысячи человек, включая 706 человек с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Из них погибли 12, половина – с этого корабля.

Летом прошлого года 70 японцев летали на Курилы в рамках безвизового обмена. Большинство из них посещали могилы предков. Однако Токио хочет существенно упростить подобные визиты.