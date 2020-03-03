Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Переговоры по Курилам сорвались

Переговоры по Курилам сорвались
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Коронавирус вмешался в политику

Из-за COVID-19 Москва и Токио отменили встречу по поводу безвизовых визитов японцев на Курилы. Встреча должна была состояться 12 марта, однако теперь, по данным агентства "Киодо", последующие переговоры решили вести через электронную почту.

Сообщается, что инициатива исходит от российской стороны, а встречу хотели провести в нашей стране. Переговоры касаются японцев, которые раньше проживали на Южных Курилах. План собирались согласовать с РФ в середине марта, однако теперь, в связи с распространением коронавируса, сроки могут сдвинуться.

По данным телеканала NHK, в Японии коронавирусом заразились около тысячи человек, включая 706 человек с карантинного круизного лайнера Diamond Princess. Из них погибли 12, половина – с этого корабля.

Летом прошлого года 70 японцев летали на Курилы в рамках безвизового обмена. Большинство из них посещали могилы предков. Однако Токио хочет существенно упростить подобные визиты.

Александр ИЛЬИН

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей