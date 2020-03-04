Президент Незалежной не пытается решить проблемы на востоке страны

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского и его команды урегулировать мир на Донбассе в марте – не более, чем пиар.

Депутат Рады рассказал, что президент не сделал "ни одного серьезного, реального шага" для воссоздания мира на спорных территориях.

Виктор Медведчук назвал действия президента "пиар-акцией от безысходности". Чиновник подчеркнул, что обмена "всех на всех" в марте между не случится, так как стороны официально не подтвердили списки людей для передачи. Он сослался на комментарии представителей Донецкой и Луганской народных республик.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что выполнение Минских соглашений сейчас является первостепенной задачей для Зеленского, передает телеканал "112 Украина". Чиновник подчеркнул, что об этом заявил сам президент в декабре прошлого года: прописанные действия надо совершить до апреля 2020 года.

Напомним, что Второе минского соглашение было подписано в феврале 2015 г. между Россией, Украиной, Францией, Германией и Белоруссией. Документ создан для урегулирования конфликта на востоке страны и установления мира в Донецкой и Луганской областях. Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины готовит поправки к Минским соглашениям к марту 2020 года.

Ранее "Утро" рассказало, что Зеленского лишают права отправить в отставку премьер-министра.