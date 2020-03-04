Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Ни одного серьезного шага": депутат Рады обвинил Зеленского в самопиаре

"Ни одного серьезного шага": депутат Рады обвинил Зеленского в самопиаре
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент Незалежной не пытается решить проблемы на востоке страны

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского и его команды урегулировать мир на Донбассе в марте – не более, чем пиар. 

Депутат Рады рассказал, что президент не сделал "ни одного серьезного, реального шага" для воссоздания мира на спорных территориях. 

Виктор Медведчук назвал действия президента "пиар-акцией от безысходности". Чиновник подчеркнул, что обмена "всех на всех" в марте между не случится, так как стороны официально не подтвердили списки людей для передачи. Он сослался на комментарии представителей Донецкой и Луганской народных республик.  

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что выполнение Минских соглашений сейчас является первостепенной задачей для Зеленского, передает телеканал "112 Украина". Чиновник подчеркнул, что об этом заявил сам президент в декабре прошлого года: прописанные действия надо совершить до апреля 2020 года. 

Напомним, что Второе минского соглашение было подписано в феврале 2015 г. между Россией, Украиной, Францией, Германией и Белоруссией. Документ создан для урегулирования конфликта на востоке страны и установления мира в Донецкой и Луганской областях. Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины готовит поправки к Минским соглашениям к марту 2020 года. 

Ранее "Утро" рассказало, что Зеленского лишают права отправить в отставку премьер-министра.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей