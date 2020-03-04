"Ни одного серьезного шага": депутат Рады обвинил Зеленского в самопиаре
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что планы президента Украины Владимира Зеленского и его команды урегулировать мир на Донбассе в марте – не более, чем пиар.
Депутат Рады рассказал, что президент не сделал "ни одного серьезного, реального шага" для воссоздания мира на спорных территориях.
Виктор Медведчук назвал действия президента "пиар-акцией от безысходности". Чиновник подчеркнул, что обмена "всех на всех" в марте между не случится, так как стороны официально не подтвердили списки людей для передачи. Он сослался на комментарии представителей Донецкой и Луганской народных республик.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что выполнение Минских соглашений сейчас является первостепенной задачей для Зеленского, передает телеканал "112 Украина". Чиновник подчеркнул, что об этом заявил сам президент в декабре прошлого года: прописанные действия надо совершить до апреля 2020 года.
Напомним, что Второе минского соглашение было подписано в феврале 2015 г. между Россией, Украиной, Францией, Германией и Белоруссией. Документ создан для урегулирования конфликта на востоке страны и установления мира в Донецкой и Луганской областях. Владимир Зеленский сообщил, что правительство Украины готовит поправки к Минским соглашениям к марту 2020 года.
Ранее "Утро" рассказало, что Зеленского лишают права отправить в отставку премьер-министра.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ