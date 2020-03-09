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Трамп нашел новый повод "напасть" на Россию

Трамп нашел новый повод "напасть" на Россию
Дональд Трамп. Фото: https://www.instagram.com/realdonaldtrump/?hl=ru
Американский президент считает,что РФ виновата во всех экономических бедах

Лидер США Дональд Трамп нашел новый повод "напасть" на нашу страну. Он решил обвинить Россию в том, что из-за нее упали нефтяные рынки.

Кроме РФ американский глава обвиняется в проблемах нефтяных магнатов фейковые новости и Саудовскую Аравию. Соответствующий пост он разместил у себя в "Твиттер"-аккаунте.

Напомним, что сегодня курс рубля катастрофически сильно обрушился. Он составил 75 относительно доллара и практически 85 к евро. Кроме того, упали цены на нефть. Однако, по обещанию политиков, россиянам не стоит переживать за свои реальные доходы и индексацию пенсий.


Полина ЛЕДОВСКИХ

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