Трамп нашел новый повод "напасть" на Россию
Американский президент считает,что РФ виновата во всех экономических бедах
Лидер США Дональд Трамп нашел новый повод "напасть" на нашу страну. Он решил обвинить Россию в том, что из-за нее упали нефтяные рынки.
Кроме РФ американский глава обвиняется в проблемах нефтяных магнатов фейковые новости и Саудовскую Аравию. Соответствующий пост он разместил у себя в "Твиттер"-аккаунте.
Напомним, что сегодня курс рубля катастрофически сильно обрушился. Он составил 75 относительно доллара и практически 85 к евро. Кроме того, упали цены на нефть. Однако, по обещанию политиков, россиянам не стоит переживать за свои реальные доходы и индексацию пенсий.
новости партнеров
Загрузка...
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса
Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису
Новости партнеров
Самое читаемое
Загрузка...
Новости Украины
- После скандальных заявлений по Донбассу Зеленский решил уединиться с дамами
- Киев одарит крымчан водой в канистрах на границе с полуостровом
- В команде Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса
- Русский стал единственным государственным языком в ДНР
Фоторепортаж
12006 новости
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
2507 новости
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
233 новости
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ