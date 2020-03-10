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Преемник Меркель поссорит Германию и США

Преемник Меркель поссорит Германию и США
Ангела Меркель. Фото: Michael Kappeler/dpa/www.globallookpress.com
ФРГ после прихода "пророссийского" канцлера покинет русофобские ряды

Преемник главы правительства Германии Ангелы Меркель, который публично усомнился в "российском следе" в американских выборах и приписанном якобы агентам ГРУ отравлении Скрипаля, вряд ли будет плясать под дудку США, полагают американские журналисты. Речь идет о члене партии ХДС Армине Лашете, которому прочат кресло канцлера ФРГ.  

Его "пророссийский" настрой может подлить масла в отношения США и Германии, следует из публикации Foreign Policy. Таким образом, ряды русофобской коалиции, которую де-факто возглавляют Штаты, могут поредеть. 

Уже сейчас Лашет отказывается плясать под дудку Белого дома. Немецкий политик не согласен с мнением Вашингтона, который пытается возложить на плечи Берлина международную безопасность, напоминает глава берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Яна Пульерин

"Нежелание Германии брать на себя больше ответственности сохранится. Вопрос в том, сможем ли мы двигаться вперед или нет", – заявил он.

По мнению дипломата, при Лашете ФРГ сблизится с Францией и последует примеру президента последней Эммануэля Макрона, который не принадлежит к числу русофобов.  

Россияне попытались предугадать реакцию американской верхушки, сравнив ее с нападками в адрес РФ после президентских выборов в США. 

"Опять рука!", "В этот раз на ногу похоже", "И здесь мы выбрали своего кандидата", – сострили читатели RT. 

Напомним, ранее немцы требовали от преемника Меркель отвернуться от Москвы. 

Ксения АНДРЕЕВА

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