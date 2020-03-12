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Лукашенко готовили в президенты Союзного государства

Лукашенко готовили в президенты Союзного государства
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Против батьки выступили российские олигархи

Президента Белоруссии Александра Лукашенко рассматривали в качестве главы России после правления Бориса Ельцина при объединении двух стран. Об этом заявил известный российский писатель Захар Прилепин. При этом он не уточнил, кто именно выступал за кандидатуру белоруса.

Также публицист считает, что создание Союзного государства все одно случится, это всего лишь вопрос времени. Своими мыслями он поделился в эфире телеканала "ЦарьГрад".

"Рассматривался вариант о том, что постъельцинскую Россию возглавит Лукашенко, который получит право управления двумя государствами как единым Союзным государством. Но тогда не сложилось в силу того, наш олигархат не был готов", – поведал Прилепин. 

По его мнению, сейчас у батьки отсутствует необходимый пакет гарантий для себя, белорусского народа и местных политэлит, однако "рано или поздно оно (надо полагать, решение об объединении с РФ – ред.) так или иначе сформируется".

Напомним, в последнее время на фоне провальных попыток договориться с Москвой об условиях поставок и цен на нефть Лукашенко все больше ругает российские власти и совсем откровенно говорит о том, что его РФ якобы хочет поставить на колени. В вопросах углубления реинтеграции с Россией батька обвиняет нашу сторону в стремлении поглотить Белоруссию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алекс Рихтер
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Слава российским олигархам. Такой колхозник во главе России - это возвращение в эпоху когда советским союзом правили рогули окраинские с известным результатом
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