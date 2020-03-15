Украинцы обстреляли здание российского посольства
В Киеве 14 марта организовали штурм здания посольства России. С криками "Нам нужна победа" и "Никакой капитуляции" радикалы выстрелили по дипведомству из ракетницы. В сети появилась видеозапись случившегося.
На съемке заметно, что выстрел сделал один из демонстрантов. Не остановило протестующего даже то, что рядом находился полицейский. Красная ракета ударила прямо по крыше здания, сообщает РЕН ТВ.
Среди лозунгов, который скандировали участники шествия, слышались такие, как "Это государственная измена" и "Не допустим капитуляции".
Напомним, что взаимоотношения России и Украины резко испортились в апреле 2014 года, после вооруженного конфликта на востоке Незалежной. С тех пор страна-сосед отчаянно пытается вернуть себе самопровозглашенные республики – ДНР и ЛНР. Многие политологи высказывали предположения, как можно это сделать. Однако пока обсуждение вопроса не дало никаких результатов.
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