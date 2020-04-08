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Евросоюз потратит 2 миллиона на пропаганду в России

Евросоюз потратит 2 миллиона на пропаганду в России
Фото: Strasbourg R3169 Winfried Rothermel, via ww/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
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Убытки от пандемии не мешают колоссальным расходам Европы на политические цели

Уровень доверия населения России к европейским дипломатам недостаточно высок. Так решили в Еврокомиссии и постановили выделить €2 млн на проект по углублению "понимания Евросоюза и его политики" среди россиян.

В тендере, с которым ознакомился RT, говорится о необходимости "укреплять потенциал" взаимопонимания РФ и ЕС за счет поддержки европейского представительства в Москве и других городах. Планируется проведение мероприятий с "просветительскими" целями, конференции, визиты делегаций и учеба в рамках международного обмена.

В ЕК не скрывают, что проект направлен на конкретную аудиторию, в которую входят журналисты, аналитические центры, молодежь, российские предприниматели и академические круги, передает РИА ФАН. Начало реализации стратегии намечено на сентябрь 2020 года.

Ранее глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила лидеров ЕС, что из-за нынешней пандемии Европу ждет экономический кризис страшнее чем в 2008 году. Во многих странах введен жесткий карантин, предприятия не работают, граждане теряют доход, компании разоряются. На форуме "Двадцатки" в конце марта страны-участницы постановили выделить $5 трлн для поддержки мировой экономики, а помощь наиболее пострадавшим странам возложили на МВФ. Тем удивительнее выглядят дорогостоящие планы ЕК на пропаганду.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
МВФ даст деньги???
Да но под какие проценты??? Урок греков не научил никого???
Для взаимопонимания надо прекратить субсидировать Прибалтику, Польшу, Румынию, Болгарию, убрать миссию из Косово, ведь по закону финансирование туда идет уже не законно, сроки давно прошли а деньги идут.
Бороться надо с русофобами на ДВ и АРД, прекратить платить им из бюджета, пусть попробуют сами заработать.
Начните с этого и мир станет лучше, все наладиться и корону вместе победим быстрее.
Тузик
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Одним из проявлений такой экспансии является подготовка совместного иска "коллективного Запада" против КНР в связи с пандемией COVID-19 на предварительную сумму около 20 трлн. долларов.
Тузик
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Согласно сообщениям источников из Филадельфии, осуществлённый президентом США Дональдом Трампом 28 марта "финансовый переворот", в результате которого контроль над ФРС и эмиссией доллара перешёл в руки американского Минфина во главе со Стивеном Мнучиным, был осуществлён в рамках наконец-то заключённой "большой сделки" Белого дома с "глубинным государством", которая призвана заменить утратившие силу "договоренности 9/11", а также активизировать финансово-экономическую и военно-политическую экспансию Соединённых Штатов по всему миру, включая космическое пространство.
Пашка
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"помощь наиболее пострадавшим странам возложили на МВФ" в переводе на нормальный язык - добивание наиболее пострадавших возложили на МВФ! В общем никаких выводов не сделано - опять накачать и без того раздутые финансовые пузыри. залить кризис ничего не стоящими бумажками!А что собираются пропагандировать? "ценности"? Этот коронавирус за каких то несколько недель показал чего стоят эти "ценности" и ещё покажет . никакой болтологией про "свабоду. димакратию и ценнасти" западные пропагандоны вещи ставшие очевидными не замажут!
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