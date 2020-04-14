Лидеры двух стран обсудили вопросы вооружения и отношений с КНР

Американский президент Дональд Трамп отметил, что провел с Владимиром Путиным очень важный разговор. Глава США уточнил для журналистов, что речь шла о вооружении и отношениях с Китаем.

"Главным образом звонок был посвящен нефти, как вы можете себе представить. Они (российские власти – прим.ред.) очень помогли со стабилизацией цены, стабилизацией количества баррелей", – заверил представителей СМИ Трамп.

Кроме того, глава Белого дома напомнил об успешном достижении договоренностей по черному золоту с Мексикой, уточняет ТАСС. С Мехико было непросто найти общий язык, но все удалось сделать благодаря дипломатичности сторон, пишет телеканал "360".

RT напоминает, что ранее Путин звонил Трампу для обсуждения вопросов стратегической безопасности.

Уточним, что для России было важно достичь договоренностей с другими странами в формате сделки ОПЕК+. Ведь в противном случае, по мнению Кремля, в мировой экономике наступил бы хаос.