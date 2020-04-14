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Белорусам упростили получение шенгенской визы

Белорусам упростили получение шенгенской визы
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Граждане республики смогут жить в Европе по полгода

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на упрощение визового режима с Евросоюзом. Подписанный им документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики во вторник, 14 апреля.

"Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз", – сказано в документе.

Соглашение было заключено в Брюсселе 8 января 2020 года. Оно допускает взаимное пребывание граждан на территории сторон-подписантов в течение 180 дней в год вместо 90 дней, как было ранее. При этом стоимость виз снижается с €60 до €35.

Кроме этого, Лукашенко подставил подпись под соглашением с ЕС о реадмиссии, сообщает RT.

Ранее глава Белоруссии объявил себя ярым сторонником Евросоюза, хоть и припомнил Брюсселю санкции против Минска. Отметим, что в марте 2020 г. ограничительные меры ЕС против Белоруссии были продлены, на этот раз к ним присоединилась и Украина. 

Николай ВИКТОРОВ

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