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Россия разгадает роль США в сносе памятника Коневу

Россия разгадает роль США в сносе памятника Коневу
Фото: AP Photo/Petr David Josek/ТАСС
По предположению отечественных дипломатов, в процессе демонтажа замешана американская компания

Посольство России в США пытается разобраться в том, причастна ли компания Squire Patton Boggs к сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Посол РФ в Америке Анатолий Антонов уверен, что западным бизнесменам есть что скрывать. 

Дипломат уточнил, что на письменное обращение россиян в офис компании ее представители ничего не ответили. 

"По всей видимости, им есть что скрывать", – цитирует Антонова ТАСС. 

Посол отметил, что российский дипкорпус приложит все усилия, чтобы установить, какую роль сыграла корпорация в "акте вандализма". 

Напомним, что снос памятника герою СССР разрушил дружеские отношения между Чехией и Россией. Руководитель МИД Лавров назвал действия муниципальных властей соседнего государства циничными. Сам президент Чехии был неприятно удивлен подобной выходкой и окрестил ее глупостью. 

Снос монумента произошел 3 апреля. Муниципальные власти Чехии отказываются передавать скульптуру России

Полина ЛЕДОВСКИХ

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