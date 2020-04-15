По предположению отечественных дипломатов, в процессе демонтажа замешана американская компания

Посольство России в США пытается разобраться в том, причастна ли компания Squire Patton Boggs к сносу памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Посол РФ в Америке Анатолий Антонов уверен, что западным бизнесменам есть что скрывать.

Дипломат уточнил, что на письменное обращение россиян в офис компании ее представители ничего не ответили.

"По всей видимости, им есть что скрывать", – цитирует Антонова ТАСС.

Посол отметил, что российский дипкорпус приложит все усилия, чтобы установить, какую роль сыграла корпорация в "акте вандализма".

Напомним, что снос памятника герою СССР разрушил дружеские отношения между Чехией и Россией. Руководитель МИД Лавров назвал действия муниципальных властей соседнего государства циничными. Сам президент Чехии был неприятно удивлен подобной выходкой и окрестил ее глупостью.

Снос монумента произошел 3 апреля. Муниципальные власти Чехии отказываются передавать скульптуру России.