Американцы пытаются вовлечь в диалог третью державу

Власти Соединенных Штатов выдвинули России жесткие условия для дальнейших переговоров по проблеме контроля над ядерным вооружением. Вашингтон требует участия в обсуждении темы Пекина. Об этом заявил глава Госдепа Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Госсекретарь подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции президента (Дональда) Трампа о трехстороннем соглашении, которое включает и Россию, и Китай", – цитирует РИА Новости представителя штатовского дипведомства Морган Ортагус.

Кроме того, министры обсудили отношения между США и РФ, в том числе задержание американских граждан. Ортагус не уточнила, каких именно граждан и где.

Напомним, стратегический договор СНВ-3 между США и Россией истекает в 2021 году. Вашингтон уже говорил о готовности его продлить, но предлагает включить в него и КНР. Между тем в Пекине не особо горят желанием в него вступать.

А буквально накануне американцы обвинили китайцев в секретных ядерных испытаниях на Лобнорском полигоне.

Также добавим, что вчера замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Вашингтон игнорирует запросы Москвы начать обсуждение Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

