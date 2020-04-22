Общероссийское мероприятие могут провести уже летом

Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, ранее назначенное на 22 апреля, скорее всего, перенесут на лето. Об этом стало известно "Коммерсанту".

В качестве вероятных дат проведения голосования обсуждаются 24 июня и 8 июля, сообщает газета со ссылкой на источники, близкие к обсуждению вопроса.

При этом окончательное решение будет принято, исходя из ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции. Власти постоянно обсуждают вопрос голосования по поправкам в Основной закон и намерены провести его, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Отмечается, что, если мероприятие сдвинется на осень, появится проблема его совмещения с единым днем голосования 13 сентября. Как отметил источник издания, отсрочка вплоть до осени представляется маловероятной.

Ранее "Утро" рассказывало, что единый день голосования могут перенести из-за Конституции.

