Америку сравнили со странами третьего мира из-за коронавируса
Реакция президента США Дональда Трампа на развитие коронавируса уподобило Соединенные Штаты со странами третьего мира. Об этом заявил лауреат Нобелевской премии по экономике Джозеф Стигли, сообщает газета Guardian.
Ученый дал неутешительный прогноз – американский лидер ведет державу ко второй Великой депрессии.
"Число тех, кто обращается в "продовольственные банки", просто огромно, и они не в состоянии удовлетворить их запросы. Это как страна третьего мира. Государственная система социальной защиты не работает", – утверждает ведущий экономист, который является давним критиком Трампа.
По данным Стигли, 14% населения страны зависит от продовольственных талонов. Он предсказал, что социальная инфраструктура не сможет справиться с ростом безработицы, который может достичь 30% в ближайшие месяцы.
Специалист назвал сеть безопасности США неадекватной, также в стране высокий уровень неравенства и одна из худших систем здравоохранения среди прогрессивных государств в мире.
Стиглица спросили, есть ли вероятность того, что Соединенные Штаты войдут в эпоху второй Великой депрессии.
"Если коротко, то да. Если предоставить все Дональду Трампу и (лидеру республиканского большинства в сенате) Митчелу Макконнеллу, у нас будет Великая депрессия. Если бы у нас была надлежащая структура политики, мы могли бы легко ее избежать", – резюмировал нобелевский лауреат.
По последним данным, в США число выявленных случаев коронавируса составляет свыше 826 тыс, скончались 45 тыс человек.
В последнее время Трамп все чаще обвиняет в кризисе с эпидемией у себя в стране то Китай, то Всемирную организацию здравоохранения.
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