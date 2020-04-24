Глава государства поручил правительству проконтролировать этот процесс

Президент России Владимир Путин заявил, что для сотрудников ведомств и госкомпаний нужно приобретать исключительно отечественные автомобили. Об этом лидер нации говорил сегодня в ходе совещания по вопросам развития российского автопрома.

"Прошу строго контролировать, чтобы органы власти и госкомпании приобретали технику для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины", – цитирует URA.RU главу государства.

Ранее на этом же совещании Путин сравнил нынешний экономический кризис из-за пандемии коронавируса с ситуацией в 2008-2009 годах. По его мнению, сегодня гораздо сложнее складываются обстоятельства.

