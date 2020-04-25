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Лукашенко допустил создание новой конституции в Белоруссии

Лукашенко допустил создание новой конституции в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Основной закон Республики может измениться в ближайшее время

В Белоруссии появится новая конституция в течение пяти лет. Такую возможность допустил президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что вопрос конституции в стране не снимается и в ближайшие пять лет основной закон, скорее всего, будет новым. Об этом Лукашенко заявил, отвечая на вопросы журналистов во время посещения Гомельской области. Слова президента приводит его официальный сайт.

Лукашенко также рассказал о его официальном обращении к белорусам, которое пришлось отложить из-за коронавируса. По его словам, если бы послание состоялось вовремя, по целому ряду вопросов были бы даны ответы. В их числе и предстоящие президентские выборы в Белоруссии, которые лидер страны пообещал провести согласно конституции.

Ранее Лукашенко признал коронавирус "ударом по башке" и объяснил пандемию плохой экологией.

Карина СИРАЗОВА

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