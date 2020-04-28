По мнению эксперта, деятельность бывшего президента Грузии только усложнит положение дел на Украине

Назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера только усугубит проблемы Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил политолог Михаил Погребинский.

Он отметил, что Саакашвили не поможет Украине решить проблемы с Международным валютным фондом (МВФ). Кроме того, политическая деятельность нового вице-премьера может усложнить и без того непростой порядок дел в стране. Погребинский окрестил Саакашвили "экспериментатором, который будет морочить голову", пишет РИА ФАН.

Эксперт уточнил, что деньги, выделенные МВФ, не спасут Украину, и экономисты прекрасно это понимают. Страна еще не расчиталась с задолженностью в 17 млрд долларов, которую сейчас не в состоянии выплатить. Отдавать ее, видимо, Незалежной придется по частям.

Издание "Правда.ру" уточняет, что Саакашвили Зеленскому могли навязать на Западе.

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