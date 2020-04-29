Представители внешнеполитического ведомства РФ не приезжали в Прагу с середины марта

Министерство иностранных дел Чехии поймали на вранье, связанном с российским дипломатическим корпусом. В ведомстве заявили, что три недели назад на территорию страны прибыл некий российский дипломат. Посольство РФ в Чехии опровергло данную информацию, заявив, что с середины марта никто из сотрудников организации не прибывал в аэропорт.

Напомним, что с ярким обвинительным заявлением выступил пресс-секретарь МИД Чехии. "Фактом является то, что примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат", - сказал он.

Российское посольство опубликовало ответ в "Твиттер". "Фактом это, на самом деле, не является", – уточняется в публикации ведомства.

Конфликт между РФ и Чехией из-за сноса памятника маршалу Коневу в Праге длится не первый день. Монумент демонтировали еще 3 апреля. С тех пор Россия пытается получить его, однако Чехия не реагирует на просьбы, заведенные уголовные дела и даже ноты. Документ, отправленный в Прагу российскими дипломатами, там сочли "ненадлежащим", пишет РИА ФАН.

Несмотря на недопонимание между странами, Чехия не рассматривает возможность выдворения российского дипломата из страны. С таким заявлением выступил премьер-министр государства Андрей Бабиш, уточняет URA.RU.

Ранее "Утро.ру" писало, что в СК раскрыли детали дела о сносе памятника Коневу.