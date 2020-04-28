Россия имеет законные основания наказать Чехию за осквернение монумента

Демонтаж памятника маршалу СССР Ивану Коневу в Праге является шагом по реабилитации нацизма. Россия рассматривает это как уголовное преступление. Соответствующее разъяснение дала официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"СКР возбудил уголовное дело в связи со сносом памятника по статье УК 354.1, которая предусматривает ответственность за реабилитацию нацизма путем публичного осквернения символов воинской славы России", – уточнила она.

По словам Петренко, данная статья УК действует в России с 2014 года. Поэтому попытки обвинить Москву в том, что она применила к чешским властям статью об ответственности за повреждение воинских памятников от апреля 2020 г., не имеют под собой оснований. СМИ, публикующие сведения о якобы незаконном возбуждении дела, ошибаются, указали в СКР.

В апреле 2020 г. в Праге был снесен монумент, установленный в честь советского маршала Ивана Конева, возглавлявшего войска Красной армии во время освобождения чехов от фашистских захватчиков. Россия просила передать памятник ей, но чешские власти отказали. Правда, теперь глава МИД Чехии заявляет, что его ведомство готово на переговоры по данному вопросу. При этом в чешских СМИ появились публикации, что якобы Москва уже заслала в республику своего агента, который должен отравить инициаторов сноса памятника.