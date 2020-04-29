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"Бессмертный полк" в Эстонии сделали символом убийств

"Бессмертный полк" в Эстонии сделали символом убийств
Фото: Sergei Stepanov/xinhua/www.globallookpress.com
Жителей прибалтийской республики предостерегли от празднования 9 мая

Власти Эстонии не видели проблемы в том, что некоторые жители страны отмечают 9 мая, пока дело ограничивалось тихой выпивкой. Это признал спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас. Однако сейчас, по его мнению, под прикрытием этой даты начали произноситься "проимперские и прокремлевские" речи и восхваляться советские времена.

"Отмечающим 9 мая известно, что для эстонцев это означают 50 лет притеснений и оккупации, – приводит слова спикера Delfi. – Вылитый из бронзы солдат Красной армии и так называемый "Бессмертный полк" для нас олицетворяют захватчиков, разорителей, являются символом репрессий и убийств", – подчеркнул он.

По его мнению, проживающие в республике русские должны чтить народ, среди которого они находятся. Он выразил надежду, что "ежегодная вакханалия вокруг бронзового солдата однажды станет историей" и призвал всех "честно говорить о прошлом" и опровергать "вранье Кремля", как это делают поляки.

Ранее Варшава назвала Москву виновницей Второй мировой войны. Президента РФ Владимира Путина не позвали на празднование в честь годовщины освобождения концлагеря Освенцим от фашистов. Зато туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что это украинцы освободили Польшу. Впрочем, поляки уже переосмыслили ситуацию.

Вера СВЕТЛОВА

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