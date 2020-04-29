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Германия отказалась приглашать Россию на юбилей окончания Второй мировой

Германия отказалась приглашать Россию на юбилей окончания Второй мировой
Фото: imagebroker/Petra Wallner/www.globallookpress.com
Берлин проведет церемония возложения венков без участия зарубежных делегаций из-за коронавируса

Германия отметит 75-ю годовщину окончания Второй Мировой войны 8 мая в Берлине в одиночестве. Официальные лица из других государств не приглашены по причине эпидемиологического кризиса.

В мероприятиях по возложению венков примут участие президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель, сообщает РИА "Новости". Церемония будет транслироваться по телевидению.

Представитель немецкого президента отметил российскому изданию, что Берлин отказался от традиционных мероприятий с участием иностранных делегаций, в том числе из РФ, на фоне развития пандемии.

В то же время, депутат Бундестага Вальдемар Гердт считает, что россияне не приглашены, поскольку сейчас в Европе хотят "приуменьшить роль России в этой войне". В комментарии газете "Взгляд" немецкий политик сказал, что в ряде стран Старого Света видят, что в таких  мероприятиях РФ получает "дополнительный имиджевый капитал", чему те не рады.

Напомним, ранее Польша не пригласила Россию на мероприятия по поводу начала Второй Мировой, которые проходили в Варшаве 1 сентября прошлого года. Также польские власти отказали Москве в праве участвовать 27 января 2020 г. в памятных мероприятиях по случаю освобождения концлагеря Освенцим советским войсками в 1945 году.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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