Дипломат призывает Москву ответить, чтобы восстановить историческую справедливость

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что говорят по поводу Второй мировой войны в Америке. Он утверждает, что пропаганда в стране направлена на принижение значимости вклада советских солдат в победу над фашизмом.

По словам посла, в стране можно услышать высказывания, что именно из-за Советского Союза и возникло столкновение. СССР спровоцировал Вторую мировую войну – подобные тезисы слышал Антонов во время пребывания в стране. Об этом сообщается на странице дипведомства в социальных сетях.

Он считает, что подобные высказывания неприемлемы как минимум потому, что во время военного столкновения наша страна потеряла около 27 млн. солдат.

Антонов призывает Москву ответить на эти заявления. Однако, по его мнению, необходимо обращаться не к властям страны, а простому народу со сдержанной и аргументированной риторикой.

Дипломат подчеркнул, что необходимо донести, что именно советские солдаты помогли освободить мир от фашистов. Это позволит восстановить историческую справедливость.

Ранее в Германии прокомментировали искажение причин Второй мировой войны и назвали главного виновника случившегося.