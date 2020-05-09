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Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне

Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Многие российские граждане были возмущены заявлением Штатов

Белый дом решил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря усилиям США и Великобритании. При этом о каком-либо вкладе Советского Союза упомянуто не было. 

На своем официальном аккаунте в соцсетях Белый дом

Публикация от The White House (@whitehouse)

" target="_blank">выложил поздравление с годовщиной Победы. Там указано, что именно им удалось освободить мир от нацизма. 

“Американский дух будет всегда побеждать. В конце концов, так всегда происходит”, – написано под постом. 

При этом не было ни одного упоминания о подвиге солдат Красной армии. 

Мимо этого заявления не смогли пройти российские граждане. Под публикацией Белого дома они стали поздравлять людей с 75-летней годовщиной Великой Победы и благодарить за это солдат советской армии. 

“Америка и Великобритания? Вы издеваетесь? Я надеюсь, это шутка. СССР одержала победу!”, – комментируют пользователи сети (орфография и пунктуация сохранены). Свое мнение под постом высказали более 26 тысяч человек. 

Ранее немцы предостерегли от искажения истории и назвали главного виновника Второй мировой войны.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Смерть бандеровцам
Ответить
Американский дух моментально выскочит через анал при столкновении с Россией !!!
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