Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
Белый дом решил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря усилиям США и Великобритании. При этом о каком-либо вкладе Советского Союза упомянуто не было.
Публикация от The White House (@whitehouse)
“Американский дух будет всегда побеждать. В конце концов, так всегда происходит”, – написано под постом.
При этом не было ни одного упоминания о подвиге солдат Красной армии.
Мимо этого заявления не смогли пройти российские граждане. Под публикацией Белого дома они стали поздравлять людей с 75-летней годовщиной Великой Победы и благодарить за это солдат советской армии.
“Америка и Великобритания? Вы издеваетесь? Я надеюсь, это шутка. СССР одержала победу!”, – комментируют пользователи сети (орфография и пунктуация сохранены). Свое мнение под постом высказали более 26 тысяч человек.
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