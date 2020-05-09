Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com прочитано 204 раза Многие российские граждане были возмущены заявлением Штатов Белый дом решил, что победа во Второй мировой войне была достигнута только благодаря усилиям США и Великобритании. При этом о каком-либо вкладе Советского Союза упомянуто не было. На своем официальном аккаунте в соцсетях Белый дом Публикация от The White House (@whitehouse) 8 Май 2020 в 12:40 PDT

" target="_blank">выложил поздравление с годовщиной Победы. Там указано, что именно им удалось освободить мир от нацизма.

“Американский дух будет всегда побеждать. В конце концов, так всегда происходит”, – написано под постом.

При этом не было ни одного упоминания о подвиге солдат Красной армии.

Мимо этого заявления не смогли пройти российские граждане. Под публикацией Белого дома они стали поздравлять людей с 75-летней годовщиной Великой Победы и благодарить за это солдат советской армии.

“Америка и Великобритания? Вы издеваетесь? Я надеюсь, это шутка. СССР одержала победу!”, – комментируют пользователи сети (орфография и пунктуация сохранены). Свое мнение под постом высказали более 26 тысяч человек.

Ранее немцы предостерегли от искажения истории и назвали главного виновника Второй мировой войны.