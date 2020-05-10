Дипломаты отмечают, что это ставит под удар двусторонние отношения

В российском МИД заявления США об одержании победы над фашизмом лишь благодаря усилиям Америки и Великобритании вызвали крайнее возмущение. Дипломаты указывают, что у американских чиновников не хватило храбрости упомянуть роль советский воинов “в канун священного праздника”.

В официальном заявлении указывается, что народ СССР понес в те года несоизмеримые потери ради свободы всего человечества и это не должно быть забыто. При этом американские чиновники скупо высказываются на этот счет.

Поздравление, сделанное Белым домом, по их мнению, сильно оттеняет недавнее совместное заявление президентов Владимира Путина и Дональда Трампа о вкладе, которые обе страны внесли для борьбы с фашизмом.

“Исходим из того, что реальные факты истории нельзя игнорировать – вне зависимости от симпатий или антипатий, которые возникают как в отношении освободившего в те годы мир от коричневой чумы Советского Союза, так и применительно к нашей стране сегодня”, – указывают в посольстве.

Они отметили, что многие граждане откликнулись на публикацию США и стали писать свои замечания, “основанные на исторических фактах”. Однако вскоре эти комментарии стали удалять. Дипломаты отметили, что при этом в Америке действует свобода слова.

В МИДе считают, что в сложное время этот аспект не должен превратиться в “еще одну проблему в двусторонних отношениях”. Они предложили США провести “серьезный разговор”.

Напомним, 8 мая Белый дом опубликовал в социальных сетях поздравление с Победой, где отметил вклад лишь США и Великобритании в борьбе с фашизмом. Пост вызвал огромную волну возмущения среди официальных лиц, звезд и простых граждан.