Журналисты ссылаются на анонимный источник в спецслужбах

В Чехии раскрыли личность человека, которого подозревают в намерении отравить пражских чиновников. Им стал, по утверждению СМИ, 34-летний руководитель одного из представительств российских федеральных агентств в Чехии Андрей К.

Сообщается, что российский “отравитель” родился в Москве, закончил НИЯУ МИФИ по специализации “Международные отношения”. Дипломатических статус мужчина приобрел в прошлом году.

На вопросы журналистов, согласно статье Seznam, возле комплекса зданий российского посольства в Праге 6 дипломат отвечал, что в его чемодане находятся дезинфицирующее средство и конфеты. Он отказался давать интервью без официального разрешения Москвы, сообщается в статье.

По данным издания, сотрудники СБИ Чехии ведут слежку за российским дипломатом. Они утверждают, что он является сотрудником российских спецслужб.

В аэропорту по прибытии мужчину встретил водитель, который отвечает в российском посольстве за доставку особых грузов и документов, утверждают журналисты.

Сообщается, что из-за этого инцидента власти страны были вынуждены на месяц снабдить приматора Праги Зденека Гржиба и главу муниципалитета Прага-6 Ондржея Коларжа охранниками.

Напомним, недавно в чешских СМИ появилась информация о неизвестном мужчине, который прибыл в Чехию из России якобы для того, чтобы отравить чиновников, причастных к недавним скандалам о переименовании площади в площадь Бориса Немцова и сносе памятника Коневу. Ранее в Москве резко ответили на публикации в чешских СМИ.