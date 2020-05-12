Однако антироссийская риторика Варшавы Москве уже надоела

Польша не представляет никакой опасности для России, в Москве никогда не воспринимали ее как реального противника. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя новую Стратегию нацбезопасности Польши.

В документе, подписанном президентом Анджеем Дудой 12 мая, Россия названа главной угрозой для Польши, в связи с чем предложено увеличить военные расходы республики до 2,5% ВВП.

По мнению Клинцевича, Варшава пошла на эту "идеологическую провокацию… по указке из-за океана", передает РИА "Новости". Он считает, что Москва должна дать на это ответ на экономическом уровне. "Действия польских властей… говорят о том, что Россия должна переходить от толерантности к более жестким действиям", – настаивает Клинцевич.

Ранее Польша возложила на СССР вину за начало Второй мировой войны.