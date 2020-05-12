Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России отказались воспринимать Польшу как серьезного соперника

Однако антироссийская риторика Варшавы Москве уже надоела

Польша не представляет никакой опасности для России, в Москве никогда не воспринимали ее как реального противника. Об этом заявил сенатор Франц Клинцевич, комментируя новую Стратегию нацбезопасности Польши.

В документе, подписанном президентом Анджеем Дудой 12 мая, Россия названа главной угрозой для Польши, в связи с чем предложено увеличить военные расходы республики до 2,5% ВВП.

По мнению Клинцевича, Варшава пошла на эту "идеологическую провокацию… по указке из-за океана", передает РИА "Новости". Он считает, что Москва должна дать на это ответ на экономическом уровне. "Действия польских властей… говорят о том, что Россия должна переходить от толерантности к более жестким действиям", – настаивает Клинцевич. 

Ранее Польша возложила на СССР вину за начало Второй мировой войны.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей