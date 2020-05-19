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Японцы спором о Курилах прикрывают внутренние проблемы страны

Японцы спором о Курилах прикрывают внутренние проблемы страны
Фото: Максим Федоров/ТАСС
Российский эксперт назвал единственный компромисс по островам

Смена риторики официального Токио по теме принадлежности части Курильской гряды связана с нынешним застойным состоянием российско-японских отношений на фоне отсутствия прогресса в переговорах по мирному соглашению. Поэтому власти Японии переключились на внутренние проблемы, тем более необходимо вести борьбу против коронавируса, а с этим у правительства получается лучше.

К такому выводу пришел доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов, комментируя сегодняшнюю новость о том, что японский МИД вернул в ежегодный отчет "Синяя книга по дипломатии" формулировку о принадлежности Стране восходящего солнца островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

Российский эксперт напомнил, что переговоры между Москвой и Токио идут уже больше трех лет, и японцы уже утрачивают всякие иллюзии по поводу получения каких-либо территорий Курильской гряды.

"Поэтому заключение мирного договора отодвигается на более далекую перспективу. В этих условиях для правящей партии важнее внутриполитические соображения, связанные с тем, что в следующем году в Японии будут всеобщие выборы в парламент", – пояснил изданию "Политэксперт" ученый.

По его мнению, премьер-министр Синдзо Абэ, который собирается покинуть свой пост, но является председателем правящей Либерально-демократической партии, не захочет роспуска нижней палаты парламента, чтобы досрочно прошли выборы. Это отрицательно скажется на ЛДП. Глава кабмина стремится спокойно отработать свой срок, который заканчивается в сентябре 2021 года. А дальше будет новое правительство и, соответственно, политика.

При этом историк полагает, что у Москвы и Токио есть шанс разрешить территориальный спор, хотя и внутриполитическая ситуация в Японии к этому не располагает.

"Единственный компромиссный вариант, который обсуждался в экспертных кругах, – это заключение промежуточного договора об основах двусторонних отношений. Его можно назвать по-разному, можно назвать "мирным договором", можно "договором о дружбе и добрососедстве", – подчеркнул Стрельцов.

Он полагает, что такой документ имел бы долгосрочную перспективу в отношениях двух стран с правовой базой. И где-то в будущем можно было бы обсуждать тему "линии прохождения границы".

Напомним, недавно китайское издание Sohu вышло со статьей, в которой говорилось о вероятных планах Токио попробовать "вернуть" Курильские острова силовым путем. Аналитики спрогнозировали, что японская армия в противостоянии с российской будет повержена за сутки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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