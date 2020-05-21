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Зеленский в вышиванке разозлил украинцев

Зеленский в вышиванке разозлил украинцев
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Незалежной становится все больше похож на своего предшественника

Президент Украины Владимир Зеленский разместил в соцсети фотографию, где он с женой Еленой одеты в национальные рубахи – вышиванки. По его словам, селфи приурочено к отмечаемому 22 мая большому международному празднику.

"Зі Всесвітнім днем вишиванки!" - написал Зеленский в "Фейсбук".

Украинцы отреагировали на публикацию по-разному. Одни порадовались, мол, какая красивая первая пара в Незалежной, а другие возмутились, что в период экономического кризиса на Украине, усиленного безработицей из-за коронавируса, президент хвастается дизайнерскими нарядами стоимостью по $300.

Фото: facebook.com/zelenskiy95

"У людей хлеб не на что купить, а он вышиванку празднует. Интересно, за "небедную зарплату" в 5000 грн отмечал бы он день вышиванки?" – пишут пользователи Сети.

"Какая "вышиванка"?!? Войну на Донбассе прекратите! Вы уверены, что мирных граждан Украины, которых сегодня обстреливают, интересует кружок кройки и шитья?"

"Прикольно. Вот бы Вы так же круто реальными проблемами и делами занимались, как делаете селфи."

Некоторые украинцы увидели большое сходство нынешнего президента с предшественником Петром Порошенко: тот тоже любил выставлять подобные фото.

"Ничего общего", – с иронией отметил подписчик под коллажем, где совместил семейные снимки бывшего и действующего президентов в вышиванках, цитируя ответ Зеленского на вопрос, чем он отличается от Порошенко.

"А Порошенко еще и детей выставлял. У него помасштабнее выходило", – напомнили Зеленскому в комментариях.

"Не будьте как Порошенко, не создавайте видимость при отсутствии достижений", – призвали украинцы лидера.

При этом некоторые указали на саму абсурдность памятной даты. "Какой интеллектуал назвал этот день всемирным праздником?" – посмеялись подписчики.

Впрочем, Зеленского с его администрацией ничего не смутило. Напротив, в честь этого праздника они разослали подарки многим мировым лидерам. В частности, дизайнерские вышиванки получили Дональд и Мелания Трамп, Эммануэль и Бриджит Макрон, а также лидеры и первые леди Германии,  Канады, Польши, Турции и ряда других стран, сообщили в Киеве.

Ранее Зеленский провел пресс-конференцию по итогам первого года во главе Украины. В Москве тоже дали свою оценку работе лидера Незалежной.

Николай ВИКТОРОВ

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