Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Разборки продолжаются: США сравнили Китай с СССР

Разборки продолжаются: США сравнили Китай с СССР
Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Причиной стала реакция властей КНР на распространение коронавируса

Америка продолжает выяснять отношения с Китаем относительно вспышки эпидемии COVID-19 в мире. На этот раз дошло до сравнения с Советским Союзом. Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что реакция КНР на эпидемию схожа с поведением СССР после аварии в Чернобыле. 

Политик уверен, что Китай скрывал распространение коронавируса в стране, и это войдет в историю, как и стремление Страны Советов не разглашать того, что случилось на атомной электростанции. 

На вопрос журналиста издания Politico о том, кто же скрывал информацию – правительство или местные чиновники, – представитель Вашингтона заявил, что пока точно сказать трудно, ведь Пекин выгнал всех репортеров и не позволил работать следователям Центра по контролю и профилактике заболеваний. При этом О'Брайен заметил, что Штаты обязательно докопаются до сути. 

Политик добавил, что из-за распространения вируса американская экономика потеряла триллионы долларов, и теперь государство вынуждено тратить огромные средства на поддержку населения. 

Напомним, что США и Китай давно выясняют отношения из-за COVID-19. Америка уверена, что КНР должна понести наказание за свою неосмотрительность. Пекин, хоть и не считает себя виновным в случившемся, намерен оказать пострадавшим странам материальную поддержку. На ликвидацию последствий случившегося он готов выделить $2 миллиарда. Кроме того, Китай собирается усиленно бороться с теми американскими гражданами, кто распространяет слухи о виновности страны в буйстве коронавируса. Санкции, заверили власти КНР, могут быть очень суровыми. 

Москва, в свою очередь, осудила Вашингтон за обвинения в адрес Пекина. На Смоленской площади считают, что Штаты навязывают миру "антикитайскую диктатуру".

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Дипломаты осудили американское СМИ из-за статьи о Путине

Посольство России в Штатах призвало журналистов извиниться

Гороскоп на 25 мая: успеха добьются четыре знака

Правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей