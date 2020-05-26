С украинцев хотят взимать деньги за посещение российской республики

Сайт официального представительства украинского президента опубликовал петицию, в которой предложил гражданам проголосовать за введение платного въезда на территорию Крыма. Стоимость составила бы 250 гривен – около 650 рублей, а все вырученные средства власти бы направили на развитие Херсона и его области. Подобная мера должна коснутся только иностранцев и граждан Украины.

Однако эту инициативу назвали в Крыму “бредовой петицией”. Глава комитета Крыма по туризму, курорту и спорту Алексей Черняк сообщил, что эта новость не вызывает у него ничего, кроме ироничной улыбки.

"На Украине последние шесть лет утверждали, что туристы не едут в Крым и пляжи абсолютно пустые, а тут вдруг фактически признали обратное и решили на этом подзаработать", – рассказал он РИА Новости.

Черняк утверждает, что сейчас полуостров стал одним из самых востребованных мест у туристов из Украины, но власти страны пытаются это скрыть. Он считает, что своими попытками ввести дополнительные ограничения они не только не остановят потоки туристов, но и разозлят собственное население.

Недавно в западных СМИ сообщили, что Россия и Украина могут развязать войну из-за Крыма. Причиной станет нехватка питьевой воды у граждан.