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Отразить в гербе всю сущность Белоруссии предложили дизайнеры студии Артемия Лебедева. Здесь и традиционная сельскохозяйственная культура страны – картошка, – и всемирно известные тракторы "Беларусь", и обширные поля, и даже милый котик. Причем все выполнено в традиционных для страны красно-зеленых цветах.
Макет герба дизайнеры представили в "Инстаграм" и даже анимировали его. А на вопрос "Причем тут кот?" ответили, что это символ мира и уюта. Для понимания разместили стихотворение:
"Васильки гербу дают
урожайность и уют,
пара тракторов, картошка -
чувство сытости немножко,
ни войны, ни готики -
только мир да котики".
Ранее в Минске решили внести изменения в государственную символику. Там заявили, что прежний вариант слишком блеклый и несовременный, и нововведения носят исключительно художественно-декоративный характер. Однако в эскизе оказались заметны и политические намеки. В частности, на гербе вместо контуров России разместили очертания Европы.
Впрочем, сами жители Белоруссии решили, что изменения должны быть более радикальными. Они собрали средства и отправили заявку в российскую студию Лебедева, передает телеканал "360".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир впал в "коронапсихоз", и рекомендовал использовать трактор в качестве лекарства от вируса. Объявлять карантин из-за пандемии в Белоруссии не стали.
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