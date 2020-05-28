Дизайнеры решили сделать государственную символику Республики уютной и милой

Отразить в гербе всю сущность Белоруссии предложили дизайнеры студии Артемия Лебедева. Здесь и традиционная сельскохозяйственная культура страны – картошка, – и всемирно известные тракторы "Беларусь", и обширные поля, и даже милый котик. Причем все выполнено в традиционных для страны красно-зеленых цветах.

Макет герба дизайнеры представили в "Инстаграм" и даже анимировали его. А на вопрос "Причем тут кот?" ответили, что это символ мира и уюта. Для понимания разместили стихотворение:

"Васильки гербу дают

урожайность и уют,

пара тракторов, картошка -

чувство сытости немножко,

ни войны, ни готики -

только мир да котики".

Ранее в Минске решили внести изменения в государственную символику. Там заявили, что прежний вариант слишком блеклый и несовременный, и нововведения носят исключительно художественно-декоративный характер. Однако в эскизе оказались заметны и политические намеки. В частности, на гербе вместо контуров России разместили очертания Европы.

Впрочем, сами жители Белоруссии решили, что изменения должны быть более радикальными. Они собрали средства и отправили заявку в российскую студию Лебедева, передает телеканал "360".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир впал в "коронапсихоз", и рекомендовал использовать трактор в качестве лекарства от вируса. Объявлять карантин из-за пандемии в Белоруссии не стали.