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Названо условие для "майдана" в Белоруссии

Названо условие для "майдана" в Белоруссии
Фото: flickr.com/adam_jones
Действующий лидер Республики обезопасил себя перед выборами со всех сторон

Украинский сценарий в Минске не возможен по простой причине – в Белоруссии нет олигархов. На это указал директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению политолога, для "майдана" нужно объединение олигархических сил с сильными оппонентами действующей власти. В Белоруссии нет ни тех, ни других. Об оппозиции президент Александр Лукашенко "позаботился" заранее. Сейчас он, конечно, рискует, заигрывая с Западом, ведь там требуют от Минска не подавлять оппозиционные настроения. Но сильно они на него не давят. Батька же, со своей стороны, дал все указания службам безопасности.

"Лидер Белоруссии уверен в собственных спецслужбах, КГБ и производит профилактические действия, чтобы максимально обезопасить себя на выборах", – отметил Мухин в интервью "Украине.ру".

Накануне Лукашенко разрешил вести политические дебаты там, где они не мешают окружающим. Например, на кухне.

Выборы президента Белоруссии запланированы на август 2020 года. Лукашенко выдвинул свою кандидатуру на шестой срок. При этом он предупредил, чтобы женщины даже не пытались идти на выборы. По его мнению, Белоруссии нужен "мужик".

Николай ВИКТОРОВ

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