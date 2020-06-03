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Путин отказался от приглашения Великобритании поучаствовать в саммите

Путин отказался от приглашения Великобритании поучаствовать в саммите
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президента пригласили для обсуждения вопросов вакцинации

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Владимира Путина для участия в саммите, посвященному разработке вакцины от COVID-19. Однако российский лидер предложение отклонил. 

В конце мая об официальном приглашении на Global Vaccine Summit 2020 сообщило посольство Британии в Москве. На саммите планируется обсуждение вопросов, посвященных глобальному объединению ресурсов для того, чтобы вакцина от коронавируса стала доступна по всему миру.

Великобритания также планирует собрать почти 7,5 миллиардов долларов, чтобы также провести вакцинацию от кори и других болезней детей во всем мире.

Как сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин отказал в личном участии в саммите. 

"На высшем уровне участие не предусмотрено", – приводит слова Пескова издание РБК. 

При этом Песков полагает, что Великобритания должна была отправить приглашение не лично Владимиру Путину, а в Минздрав России. 

Сообщается, что российская сторона примет участие в саммите, отправив туда министра здравоохранения Михаила Мурашко. Встреча пройдет 4 июля.

Согласно некоторым источникам, вакцинация от коронавируса может начаться уже после лета. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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