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Российское посольство в США обеспокоено состоянием здоровья российских граждан, находящихся в американских тюрьмах. Посол Анатолий Антонов просит отпустить заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
В качестве примера дипломат приводит российского летчика Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет тюремного срока в 2010 году. Посол указывает, что заключенному не оказывается должная медицинская помощь.
"Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств", – записано на странице ведомства в социальной сети.
Антонов отметил, что по этому вопросу они отправляли письма, и сам Ярошенко писал жалобы на имя руководства тюрьмы. Однако все прошения остались без ответа.
Из-за этого российское посольство в США решило направить жалобу напрямую в Госдепартамент, призывая оказать медпомощь российскому летчику в срочном порядке.
Посол также обеспокоен состоянием находящихся в американских тюрьмах граждан РФ, страдающих серьезными заболеваниями. Указывая, что "настало время решительных действий", Антонов попросил освободить россиян из заключения.
Ранее посол нашей страны обращался с подобным прошением в начале мая. Сейчас в ряде американских тюрем часть заключенных стали освобождать раньше срока.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров