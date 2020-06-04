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Россия попросила США отпустить ее граждан из тюрем

Россия попросила США отпустить ее граждан из тюрем
Фото: Ingo Schulz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Некоторым заключенным отказывают в медицинской помощи

Российское посольство в США обеспокоено состоянием здоровья российских граждан, находящихся в американских тюрьмах. Посол Анатолий Антонов просит отпустить заключенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. 

В качестве примера дипломат приводит российского летчика Константина Ярошенко, осужденного на 20 лет тюремного срока в 2010 году. Посол указывает, что заключенному не оказывается должная медицинская помощь. 

"Без объяснения причин администрация исправительного учреждения отказывает нашему соотечественнику в получении стоматологического лечения и необходимых лекарств", – записано на странице ведомства в социальной сети. 

Антонов отметил, что по этому вопросу они отправляли письма, и сам Ярошенко писал жалобы на имя руководства тюрьмы. Однако все прошения остались без ответа. 

Из-за этого российское посольство в США решило направить жалобу напрямую в Госдепартамент, призывая оказать медпомощь российскому летчику в срочном порядке. 

Посол также обеспокоен состоянием находящихся в американских тюрьмах граждан РФ, страдающих серьезными заболеваниями. Указывая, что "настало время решительных действий", Антонов попросил освободить россиян из заключения. 

Ранее посол нашей страны обращался с подобным прошением в начале мая. Сейчас в ряде американских тюрем часть заключенных стали освобождать раньше срока.

Евгения НАГОРСКАЯ

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