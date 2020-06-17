Украинские националисты поддержали оскорбившего ветерана Навального

Украинские националисты поддержали оскорбившего ветерана Навального
Алексей Навальный. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оппозиционеру призывают предоставить политическое убежище на Украине

Российские власти "зверствуют" и "гнобят голос правды" в лице оппозиционного блогера Алексея Навального. Так украинский политтехнолог Светлана Кушнир отреагировала на возбужденное против Навального дело о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

По ее словам, Навальный "всего лишь" написал под видеороликом, в котором 93-летний ветеран высказался в поддержку обновленной Конституции РФ, что это "позор страны", "люди без совести", "предатели", а к его словам почему-то "придрались":

"Лидеру российской оппозиции (между прочим, украинцу по национальности) грозит реальная статья! Штрафом в 1 миллион рублей или общественные работы на 240 часов общественных работ", - написала Кушнир в "Фейсбук".

Алексей Навальный. Фото:Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com

Почему Навальный может безнаказанно публично высказывать оскорбительные комментарии, а другому человеку не позволено иметь свое мнение, Кушнир не пояснила. Но заявила, что "настоящие украинские патриоты" готовы вступиться за российского оппозиционера, и призвала Киев дать Навальному политическое убежище.

"Украинские националисты поддерживают Алексея Навального, – заявила Кушнир. – Мы всегда ждем его в нашей свободной Украине".

Ранее стало известно, что в отношении Навального возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Публичная клевета, порочащая честь и достоинство другого человека"). В правоохранительные органы обратились родственники Игната Артеменко, которому стало плохо с сердцем после оскорбительных высказываний оппозиционера.

Евгения НАГОРСКАЯ

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