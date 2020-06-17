Хельсинки мог решить территориальный спор с Москвой на своих условиях

Первый президент СССР Михаил Горбачев мог вернуть Карелию Хельсинки, однако финские власти упустили этот шанс. Об этом сообщил бывший дипломат, политолог Юкка Сеппинен.

По его данным, президент Финляндии Урхо Кекконен, возглавлявший страну с 1952 по 1982 г., был буквально "одержим идеей возвращения Карелии", но не поднимал публичную дискуссию, чтобы не ссориться с Москвой. С приходом к власти в СССР Михаила Горбачева советское руководство стало придерживаться "более либеральных" взглядов, поэтому в 1990 г. было решено "отпустить на волю" прибалтийские республики и снизить влияние на Финляндию. Более того, власти СССР сами хотели избавиться от обветшалого Выборга, поскольку денег на поддержание территории не было.

"Либеральное большинство советского политбюро считает, что СССР может начать с Финляндией переговоры о возвращении Карелии", - так, по воспоминаниям Сеппинена, ему прямо и заявил посланник Советского Союза в Хельсинки Лев Паузин.

Осенью 1991 г. Москва и Хельсинки начали обсуждать новый договор о дружбе и сотрудничестве, и это был удачный момент для возвращения Карелии, передает iltalehti.fi со ссылкой на слова экс-дипломата. Борис Ельцин также был готов отдать Выборг. Но новый президент Финляндии Мауно Койвисто оказался в этом не заинтересован.

Когда к власти в Хельсинки в 1994 г. пришел уроженец Выборга Мартти Ахтисаари, удачный момент был упущен. А когда Россию возглавил Владимир Путин, Финляндия потеряла все шансы забрать территорию, сокрушается экс-дипломат.

Ранее соратник Ельцина Геннадий Бурбулис опровергал сообщения, что в Москве рассматривали возможность передать Карелию Хельсинки. Между тем в Финляндии звучат призывы пересмотреть итоги Второй мировой войны, в результате которой Карелия стала советской территорией.