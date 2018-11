Финляндия не хочет быть на политической периферии планеты и в последние дни проявляет бурную активность, присоединившись к мировому тренду – "а давайте позлим Россию". Негоже отставать от всех, когда объект под боком. Еще только развивается история, которую рьяно поддерживает Хельсинки, о том, что Москва якобы создавала помехи в работе GPS на севере Республики в дни, когда там проходили учения НАТО, как неожиданно у соседей в головах возник призрак Гитлера.

Дело в том, что на осенней конференции молодежная организация националистической партии "Истинные финны" заявила, что Финляндия обязана потребовать от России вернуть территории, переданные по итогам Второй мировой войны, и, таким образом, вернуться к границам 1939 года. Об этом написал в своем Twitter член партии Генри Хаутамаки.

"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 г.", – говорится в сообщении.

Исходя из прикрепленной к посту карте, молодые финские националисты замахнулись на ряд районов Республики Карелия около Ладожского озера, а также на регион Петсамо – сейчас это территория вокруг поселка Печенга (Мурманская область) – и восточную часть региона Салла, вошедшую в состав Мурманской области по итогам войны.

Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N