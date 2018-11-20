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В Финляндии строят планы по "возвращению" Карелии

Фото: www.globallookpress.com
Местные молодые националисты вспомнили об итогах Второй мировой войны и прослезились

Финляндия не хочет быть на политической периферии планеты и в последние дни проявляет бурную активность, присоединившись к мировому тренду – "а давайте позлим Россию". Негоже отставать от всех, когда объект под боком. Еще только развивается история, которую рьяно поддерживает Хельсинки, о том, что Москва якобы создавала помехи в работе GPS на севере Республики в дни, когда там проходили учения НАТО, как неожиданно у соседей в головах возник призрак Гитлера.

Дело в том, что на осенней конференции молодежная организация националистической партии "Истинные финны" заявила, что Финляндия обязана потребовать от России вернуть территории, переданные по итогам Второй мировой войны, и, таким образом, вернуться к границам 1939 года. Об этом написал в своем Twitter член партии Генри Хаутамаки.

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"Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 г.", – говорится в сообщении.

Исходя из прикрепленной к посту карте, молодые финские националисты замахнулись на ряд районов Республики Карелия около Ладожского озера, а также на регион Петсамо – сейчас это территория вокруг поселка Печенга (Мурманская область) – и восточную часть региона Салла, вошедшую в состав Мурманской области по итогам войны.


Некоторые российские пользователи тут же напомнили финну о более ранней истории, глубоко до 1939 г., и о "славных" страницах Финляндии, когда она рьяно воевала на стороне гитлеровского Рейха, особенно отличившись под стенами блокадного Ленинграда. А ряд комментаторов жалеют, что Сталин не вернул соседей в рубежи царской империи.

"Превосходно! Как русский, я думаю, что мы должны потребовать всю Финляндию, как способ вернуться к границам 1916 г." – написал Adam‏.

"Я думаю, что суверенитет Финляндии от Российской Империи никто еще не подтвердил. Как насчет того, чтобы вспомнить клятву? Все ваши базы принадлежат нам", – заметил Ареантес, Стрелок.

"Круто, тогда большая часть Финляндии может вернуться снова в Швецию", – предположил polaco.

"Наши политики должны потребовать восстановления Великого княжества Финляндского в границах, скажем, 1913 года. Будет классно)" – считает Oleg Panin.

Как пишет АПН Северо-Запад, на выборах 2015-го "Истинные финны" получили крупную фракцию под лозунгом борьбы с миграцией и вошли в правительство, однако в реальности "понаехавших" не стало меньше. По данным издания, если за весь 2012 г. в Финляндию перебралась 31 тысяча человек, то лишь за первую половину нынешнего года – 17 тысяч. В большинстве своем это беженцы из Ирака, Сомали и других проблемных стран, которых обязал принимать Евросоюз.

Возможно, данные всплески юных националистов связаны с тем, что в стране уже в апреле 2019-го грядут парламентские выборы. А где ж успехи? Вот финны и навострили лыжи на территории России.

Елена УСОВА
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