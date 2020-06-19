Предвыборная кампания в Белоруссии превратилась во внешнеполитический скандал

Петиция за освобождение претендента на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико набрала уже 80 тыс. голосов. Люди не верят в виновность экс-банкира и считают его арест попыткой расчистить дорогу к власти другому кандидату – действующему президенту Александру Лукашенко.

Между тем, глава Комитета госконтроля Белоруссии (КГБ) Иван Тертель отвергает подозрения в нечестной игре Лукашенко. По его словам, факты противоправной деятельности Бабарико уже подтвердили в Латвии.

"Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах банка ABLV на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 млн долларов США", – заявил Тертель.

Расследуя дело Белгазпромбанка, Минск обратился к за помощью к правоохранителям 18 стран, в том числе США, у которых большой опыт в "борьбе с отмыванием денег", сообщил глава КГБ. При этом он подчеркнул, что Бабарико был только исполнителем, преступные схемы придумывали в России:

"Кукловоды, стоящие за его деятельностью, - большие начальники в "Газпроме", а может быть, и выше", - приводит слова Тертеля издание Tut.By.

"Помощь" с их разоблачением Минск готов принять от кого угодно. Накануне в МИД Белоруссии были срочно вызваны послы стран Евросоюза и США, которым сообщили о расследовании против Бабарико. Перед собравшимися выступил и Тертель. По оценке дипломатов, глава КГБ вел себя агрессивно, несмотря на это, у послов осталось впечатление, что дело против Белгазпромбанка "собрано на коленке", передает Reform.by.

Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, были задержаны накануне, когда они ехали регистрировать в ЦИК подписи избирателей. Их просто посадили в машину и отвезли на допрос в Департамент финансовых расследований КГБ, адвокатов к ним не пустили.

До участия в президентских выборах Виктор Бабарико в течение 20 лет возглавлял Белгазпромбанк. Вступив в предвыборную борьбу, он критиковал государственную систему управления в Белоруссии, но не нападал публично на Лукашенко, отмечая, что знает "правила игры", передает телеканал"360".

Выборы президента Белоруссии должны пройти в августе 2020 года. Лукашенко претендует на шестой срок. Эксперты сделали вывод, что действующий президент выбрал силовой сценарий борьбы с конкурентами, когда начались аресты оппозиционеров.