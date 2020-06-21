Трамп объяснил слухи о болезни Паркинсона наличием галстука

Трамп объяснил слухи о болезни Паркинсона наличием галстука
Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
СМИ заподозрили, что у американского лидера серьезные проблемы со здоровьем

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет болезни Паркинсона, а свое странное недавнее поведение объяснил усталостью, неправильной обувью и дорогим галстуком. Так американский лидер прокомментировал появившиеся в СМИ подозрения на нездоровье лидера нации.

Речь идет о выступлении Трампа на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, на которой хозяин Овального кабинета придерживал стакан с водой второй рукой, а спускаясь с трибуны почти держался за сопровождавшего его офицера.

"Я провел на сцене часы. Часы! Солнце. Я вернулся домой – у меня был неплохой загар", – цитирует РИА "Новости" оправдывающегося Трампа.

Он пояснил, что 600 раз отдавал честь, а стакан придерживал второй рукой, поскольку боялся пролить воду на дорогой шелковый галстук.

"Потом я отдал честь последний раз. И генерал сказал, что мы можем покинуть сцену. Я пошел…" – сказал Трамп, потом отошел к краю сцены и показал подошву обуви.

По его словам, проблема была в том, что на нем "туфли на кожаной подошве, что хорошо для ходьбы по плоской поверхности", но "нехорошо для рамп", а рампа оказалась "без перил, как каток", около девяти метров.

"Я сказал: "Генерал, я никак не смогу добраться туда, не упав на пятую точку", – объяснил он.

Офицер предложил президенту держаться за него, но глава государства отказался, поскольку не хотел, чтобы СМИ это сняли. Трамп предупредил военного: "Генерал, готовьтесь, потому что я могу схватиться за вас очень быстро, потому что я не могу упасть, когда "фейковые новости" смотрят". И под хохот аудитории продемонстрировал, как спускался по рампе.

Президент отметил, что СМИ не показали кадры, на которых видно, как он пошел твердым шагом, когда опасность миновала.


Трамп позвонил супруге и услышал, что оказался "в трендах номер один". "Я спросил: "Это потому, что речь была такая хорошая?". Она ответила: "Нет-нет-нет, они даже не упоминают речь, они упоминают факт, что у тебя может быть болезнь Паркинсона", – рассказал президент.

Лидер американцев обиделся, что СМИ не сообщили о его выступлении "с хорошей речью или превосходной речью", подчеркнув, что они нечестные и плохие люди.

Напомним, в прошлом году у канцлера Германии Ангелы Меркель появились проблемы со здоровьем. Во время публичных мероприятий главу немецкого правительства бросало в дрожь, у нее тряслись руки, женщина неуверенно стояло. После ряда таких появлений на людях, официальные встречи с Меркель, в том числе на международном уровне, стали проходить в новом формате – со стульями, даже во время исполнения гимнов лидеры стран просто сидят на фоне государственных символов.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

В Польше набросились на Путина с обвинениями в манипуляции историей

Власти страны настаивают на вторжении на свою территорию в годы Второй мировой

Лаврова обработали перед встречей с Лукашенко

Батька объявил о полном эпидемиологическом доверии высокому гостю из Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей