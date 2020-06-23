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Если допустить военный конфликт между Украиной и Россией, то первая проиграет. Таким мнением со зрителями украинского телеканала поделился экс-министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.
По его словам, поражение Украины хоть сейчас можно математически просчитать. Червоненко уверен, что Киев мог бы без позора договориться с Москвой, при этом не забывая о собственных интересах. Впрочем, уступить все же, скорее всего, в чем-то нужно было бы, считает экс-министр, но при этом страна бы в чем-то другом выиграла бы, достигнув согласия.
"Никогда мы ее (Россию – прим. ред.) не победим",
– заявил Червоненко в эфире "112 Украина".
Экс-министр также нелестно высказался о стене, которую Незалежная уже несколько лет пытается достроить на границе с Россией. Червоненко признался, что видел конструкцию, когда охотился, и она его не впечатлила. По его словам, все генералы и прокуроры, которые были на охоте, смеялись до слез при виде забора, который мог уничтожить любой кабан.
"И мы ржали, просто ржали, как цинично можно воровать деньги, и такое количество людей знает",
– добавил экс-министр.
Напомним, стену между Украиной и Россией Киев начал возводить в 2015-м по проекту тогдашнего премьер-министра Незалежной Арсения Яценюка. Грандиозное оборонительное сооружение планировалось построить за четыре года и потратить на это около $150 миллионов. Однако его до сих пор не достроили. В мае этого 2020-го строительство забора на границе с РФ перенесли на 2025 год.
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