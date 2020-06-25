Причиной станут россияне, оказавшиеся за границей во время распада СССР

Писатель Захар Прилепин утверждает, что в будущем российские границы могут значительно расшириться. К России присоединятся страны бывшего Советского Союза и несколько территорий других государств.

За пределами России после распада СССР остались около 20 миллионов граждан, объяснил Прилепин. И предположил, что сейчас в странах, где живут россияне, их гражданские права не соблюдают, как следовало бы. По его словам, это может подтолкнуть людей к проведению референдума.

Писатель полагает, что в таком случае проголосовать за присоединение могут больше 75% участников, сообщает URA.RU.

"Мы обязаны использовать все дипломатические и прочие меры для того, чтобы их демократический выбор был осуществлен", – приводит издание слова писателя.

В пример несоблюдения гражданских прав Прилепин привел запрет на обучение детей в русских школах. Он считает, что россиян оставлять в подобной ситуации нельзя и необходимо оказать им поддержку.

Напомним, в 2014 г. к России присоединился Крым, который до этого считался территорией Украины. В Незалежной до сих пор не признали референдум, проведенный гражданами полуострова и считают его "аннексированной" территорией. Из-за расширения границ РФ попала под многочисленные санкции Запада. Однако эксперты полагают, что Украину подтолкнут к принятию Крыма российским.