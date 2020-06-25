Прилепин предрек России присоединение новых территорий

Прилепин предрек России присоединение новых территорий
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Причиной станут россияне, оказавшиеся за границей во время распада СССР

Писатель Захар Прилепин утверждает, что в будущем российские границы могут значительно расшириться. К России присоединятся страны бывшего Советского Союза и несколько территорий других государств. 

За пределами России после распада СССР остались около 20 миллионов граждан, объяснил Прилепин. И предположил, что сейчас в странах, где живут россияне, их гражданские права не соблюдают, как следовало бы. По его словам, это может подтолкнуть людей к проведению референдума. 

Писатель полагает, что в таком случае проголосовать за присоединение могут больше 75% участников, сообщает URA.RU

"Мы обязаны использовать все дипломатические и прочие меры для того, чтобы их демократический выбор был осуществлен", – приводит издание слова писателя.

В пример несоблюдения гражданских прав Прилепин привел запрет на обучение детей в русских школах. Он считает, что россиян оставлять в подобной ситуации нельзя и необходимо оказать им поддержку. 

Напомним, в 2014 г. к России присоединился Крым, который до этого считался территорией Украины. В Незалежной до сих пор не признали референдум, проведенный гражданами полуострова и считают его "аннексированной" территорией. Из-за расширения границ РФ попала под многочисленные санкции Запада. Однако эксперты полагают, что Украину подтолкнут к принятию Крыма российским. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Смешные анекдоты на 25 июня

Искрометные шутки от "Утро.ру" помогут в отличном настроении приступить к работе

День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня

Наши предки варили на обед уху

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей