Глава страны выступит с речью из-за голосования по поправкам к Конституции

Журналисты выяснили, что в Кремле рассматривают возможность того, что Владимир Путин вскоре обратится к россиянам. Выступит перед народом президент России предположительно уже 29 июня.

Как рассказали четыре осведомленных источника изданию РБК, говорить лидер россиян будет об общероссийском голосовании по изменениям в главный закон страны.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию.

Раннее сообщалось, что Путин выступить с речью уже после голосования в начале июля. Последний раз президент России обратился к людям на днях, 23 июня. Глава государства затронул перспективы развития РФ после пандемии коронавируса и анонсировал новые выплаты.