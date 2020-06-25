СМИ: Путин готовит новое обращение к россиянам

Глава страны выступит с речью из-за голосования по поправкам к Конституции

Журналисты выяснили, что в Кремле рассматривают возможность того, что Владимир Путин вскоре обратится к россиянам. Выступит перед народом президент России предположительно уже 29 июня. 

Как рассказали четыре осведомленных источника изданию РБК, говорить лидер россиян будет об общероссийском голосовании по изменениям в главный закон страны. 

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию. 

Раннее сообщалось, что Путин выступить с речью уже после голосования в начале июля. Последний раз президент России обратился к людям на днях, 23 июня. Глава государства затронул перспективы развития РФ после пандемии коронавируса и анонсировал новые выплаты. 

Полина ИВАНОВА

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