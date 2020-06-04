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В Кремле начали подготовку обращения президента Владимира Путина к гражданам России, которое может состояться после голосования по пакету поправок в Конституцию в начале июля.
Планируется, что президент поблагодарит россиян за поддержку, если, конечно, поправки будут одобрены, рассказали РБК источники в кремлевской администрации. Поэтому телеобращение состоится не раньше, чем будут подведены итоги голосования.
Впрочем, только словами благодарности Путин не ограничится. Ожидается, что он сразу даст несколько важных поручений министрам и ведомствам, уточняет URA.RU.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщение о готовящемся обращении Путина к народу не подтвердил, но и не опроверг, отметив, что это будет решать сам глава государства.
Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию назначено на 1 июля 2020 года. Этот день сделают выходным. Однако у граждан будет возможность проголосовать в течение семи дней до этой даты. Такое решение принято в целях эпидемиологической безопасности – чтобы на участках не скапливались много людей и не возникли условия для распространения коронавируса.
Внести поправки в Основной закон страны предложил президент во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Среди изменений – регулярная индексация пенсий, защита русского языка, правила выдвижения кандидата в президенты РФ и другие.
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