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Путин готовит обращение к народу

Путин готовит обращение к народу
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров

В Кремле начали подготовку обращения президента Владимира Путина к гражданам России, которое может состояться после голосования по пакету поправок в Конституцию в начале июля.

Планируется, что президент поблагодарит россиян за поддержку, если, конечно, поправки будут одобрены, рассказали РБК источники в кремлевской администрации. Поэтому телеобращение состоится не раньше, чем будут подведены итоги голосования.

Впрочем, только словами благодарности Путин не ограничится. Ожидается, что он сразу даст несколько важных поручений министрам и ведомствам, уточняет URA.RU.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщение о готовящемся обращении Путина к народу не подтвердил, но и не опроверг, отметив, что это будет решать сам глава государства.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию назначено на 1 июля 2020 года. Этот день сделают выходным. Однако у граждан будет возможность проголосовать в течение семи дней до этой даты. Такое решение принято в целях эпидемиологической безопасности – чтобы на участках не скапливались много людей и не возникли условия для распространения коронавируса. 

Внести поправки в Основной закон страны предложил президент во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Среди изменений – регулярная индексация пенсий, защита русского языка, правила выдвижения кандидата в президенты РФ и другие.

Николай ВИКТОРОВ

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