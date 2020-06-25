Москва посоветовала Киеву экономить бумагу на протестах по Крыму

На Смоленской площади объявили, что вернут ноту Незалежной, которая осталась недовольна Парадом Победы

Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова посоветовала властям Украины "экономить на бумаге". Так она прокомментировала очередную ноту протеста Киева в связи с проведенным накануне, 24 июня, в Крыму Парадом Победы.

Дипломат сообщила, что Москва отправит обратно на родину этот документ, как только получит его оригинал. Она посоветовала Киеву "экономить на бумаге" и напомнила, что на Смоленской площади уже реагировали аналогичным образом на другие протесты Незалежной, касающиеся нашего полуострова.

Захарова подчеркнула, что Крым является территорией России, а значит имеет право самостоятельно решать, как и когда ему отмечать там праздники.

Также дипломат назвала беспредметными претензии Киева из-за парадов в Донецке и Луганске, отметив, что РФ не контролирует эти украинские регионы. Она указала на тот факт, что власти ДНР и ЛНР всегда предупреждают миссию ОБСЕ о тех или иных событиях в республиках, как и о перемещении военной техники. И удивилась, что МИД Украины до си пор этого не знает.

С соответствующим выступлением Захаровой можно ознакомиться на "ютюб-канале" МИД России с примерно 27 минуты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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