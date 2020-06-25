Дипломаты разглядели в праздновании угрозу

Прошедший накануне Парад Победы вызвал негативную реакцию Украины. В Незалежной возмутились тем, что мероприятие не было согласовано с ними.

Больше всего украинская сторона обрушилась по поводу военных в Крыму – они назвали торжество "провокацией" в свой адрес, которая направлена на ухудшение отношений Москвы с Киевом. Украина также разглядела в параде "политику милитаризации" полуострова и "угрозу европейской безопасности", отмечает RT.

"Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей", – указывают дипломаты в ноте протеста.

МИД Украины возмутился и по поводу празднования Победы и на территории Донецкой и Луганской республики, назвав их "оккупированными" российской стороной. Как отмечает "Царьград", тем самым страна отвела эти территории России. Нахождении во время парадов военной техники на этих территориях на Украине назвали "грубым нарушением Минских соглашений".

"Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международно-противоправные деяния против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – подчеркнули в послании.

Для присутствия на Параде Победы Россия всего пригласила лидеров 17 стран. Главы Украины Владимира Зеленского в списке не оказалось. Ранее журналисты попросили у него комментарий по поводу посещения празднования, однако президент Незалежной проигнорировал вопрос.