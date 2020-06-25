По заявлению депутата, боевики будут "расстреливать людей на улице"

На Украине запустили процесс по уничтожению страны и превращению ее в колонию, заявил депутат Верховной рады Илья Кива. По его мнению, радикалы преследуют цели посеять хаос в Незалежной.

Подготовлена целая банда вооруженных боевиков, цель которых – расстреливать людей на улицах, отметил парламентарий. Его слова приведены на сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Депутат предположил, что такие группы принадлежат к организациям, подобных "Национальному корпусу", пишет РИА ФАН. Средства на свою деятельность, по словам Кивы, они получают благодаря противоправным действиям – рэкету, уничтожению бизнеса и похищениям людей.

"Эти праворадикалы, которые в Европе уже признаны террористическими организациями, сегодня оказывают физическое воздействие и запугивают", – сообщил депутат.

Как пояснил Кива, эти радикалы уже оказывают давление и на представителей власти. В пример он привел нападение на депутата "Слуги народа" Сергея Литвиненко во время встречи с гражданами накануне, указывает телеканал "360".

Ранее жителям Украины уже предрекали незавидное будущее. Михаил Саакашвили объявил, что страну ждет серьезнейший кризис, который приведет к голоду и смертям людей.