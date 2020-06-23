Бывший лидер Грузии считает, что Незалежная стоит на пороге экономической катастрофы

Многим украинским семьям грозит голод. С таким страшным прогнозом выступил экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области, а ныне занимающий пост руководителя исполнительного комитета нацсовета реформ Михаил Саакашвили.

По его мнению, страна, т.е. Украина, находится на пороге масштабной экономической катастрофы, которой еще не было. Ситуацию он сравнил с цунами, когда большая вода отступает, а потом накрывает большой волной берег: а мы сидим на берегу, загораем и ничего не делаем, нарисовал происходящее политик.



"И сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод", – заявил Саакашвили в эфире передачи "В гостях у Дмитрия Гордона" на его ютюб-канале.

По его словам, внутри страны граждане остались без работы на фоне пандемии, у людей заканчиваются деньги, да и Европа не торопится принимать гастарбайтеров.

Он подчеркнул, что соборную ждут тяжелые времена и призвал украинцев много трудиться.

Одновременно Михаил Николозович убежден, что ситуацию на Украине можно исправить за... 100 дней. Как именно, грузинский беглец не стал уточнять.

Ранее в апреле оппозиционный политик, бывший депутат Верховной рады Елена Бондаренко предсказала голодные времена для украинцев из-за эпидемии коронавируса и введенных в стране карантинных мер, в результате которых закрыты и обанкротились предприятия, сорвана посевная, а люди остались без работы.

