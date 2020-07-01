В Незалежной испугались запуска грузовых перевозок к полуострову

Бывший "представитель президента в Крыму" Борис Бабин сообщил, что для Украины серьезно обострилась вероятность угрозы со стороны России. Из-за пуска по Крымскому мосту грузовых поездов полуостров может в ближайшее время превратиться в российскую военную базу, а это, отмечает он, "специфический симптом".

Бабин рассказал украинскому изданию "Обозреватель", что в экономическом плане для Крыма запуск грузовых перевозок особой выгоды не сулит – ценовая политика в регионе от этого совершенно не изменится. А вот российской армии без этого было сложно, поскольку она никак не могла доставить на полуостров ядерное оружие.

Он объясняет, что сухопутные перевозки для армии "оккупанта" являются приоритетными, поскольку российский флот, по его утверждению, довольно слаб – все ядерные боеприпасы Россия доставляет с помощью поездов. Сейчас из-за запуска грузовой линии по Керченскому мосту в Крыму могут начать оборудовать военную базу, считает Бабин.

Также он не исключил, что мост может обрушится через некоторое время, из-за чего пострадает все судоходство Азовского моря.

О запуске грузовых перевозок по Крымскому мосту стало известно накануне. По железнодорожным путям проехали два поезда.