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Возникший спор между Турцией и Америкой из-за российских ЗРКС-400 может привести к расколу в НАТО, полагает военный эксперт Андрей Кошкин.
Политолог озвучил свое мнение по поводу заявления американского сенатора Джона Тьюна, касающегося выкупом американцами ракетных комплексов у Турции изданию RT.
Он объясняет, что Турция, являясь членом НАТО, закупила оружие, против которого собираются обороняться другие члены Альянса. Кошкин при этом назвал Турцию одним из самых мощных в военном плане государств, принадлежащих к северо-атлантическому блоку, пишет сайт "Комсомольская правда".
Эксперт считает, что предложение Тьюна не будет одобрено ни одной из сторон спора по С-400. Турция откажется продавать ЗРК, поскольку они привлекательней многих аналогов.
При этом в России посчитали предложение купить российские зенитно-ракетные комплексы "троллингом".
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