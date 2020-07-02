Явка составила 65%

Новые поправки к Конституции РФ поддержали 77,93% граждан страны. Об этом после обработки 99,9% протоколов сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Центризбиркома.

Такие данные были получены после обработки 99,9% избирательных бюллетеней. Против поправок выступили лишь 21,26% россиян, указывает RT.

Самая большая поддержка поправок оказалась в Туве, где "за" проголосовали почти 97% людей. Меньше всего в стране изменения поддержали на Камчатке – только 61,76% граждан, сообщает URA.RU.

По данным РИА ФАН, общая явка на голосование по поправкам к Конституции в стране составила 65%. Процедура проходила с 25 июня по 1 июля включительно.